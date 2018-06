Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Aktienindizes haben zu einem neuerlichen Erholungsversuch angesetzt - gestützt auf eine stabile Entwicklung der Börsen in Asien. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten knapp 2,5Prozent auf 5750 Punkte zu. Der deutsche Leitindex hatte im Zuge der weltweiten Kurseinbrüche wegen der Schuldenkrisen in Europa und den USA gestern den elften Handelstage in Folge im Minus geschlossen. Er verlor in der Spitze insgesamt fast 25 Prozent an Wert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.