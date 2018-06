Inhalt Seite 1 — Deutsche Aktien weiterhin unter Duck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt (dpa) - Sorgen um die Konjunktur und das europäische Bankensystem haben den Dax auch am Freitag belastet. Am frühen Nachmittag aber setzte er sich etwas von seinem Tagestief bei 5.345,36 Punkten ab und verlor nur noch 3,16 Prozent auf 5.425,64 Punkte.

Die Börse in New York habe nicht so stark im Minus eröffnet wie befürchtet, erklärten Börsianer die leichte Entspannung. Auch der VDax New, der als Indikator für die Schwankungsbreite zugleich das Maß an Nervosität der Anleger abbildet, fiel wieder leicht zurück.

Am Donnerstag hatte der Dax mit einem Abschlag von knapp sechs Prozent bereits den größten Tagesverlust seit November 2008 erlitten. Somit steuert der Index auf sein nunmehr viertes Wochenminus in Folge zu. Zudem hat er wegen der Schuldenkrisen in Europa und den USA seit Anfang August fast ein Viertel an Wert verloren.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Freitag um 2,41 Prozent auf 8.327,07 Punkte nach, und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,65 Prozent auf 682,10 Punkte. Die Konjunktur- und Bankensorgen seien dafür verantwortlich, dass Investoren ihre risikobehafteten Anlagen wie Aktien auf den Markt werfen, sagte Stratege Ben Potter von IG Markets.

Das Kaufinteresse vom Wochenbeginn durch Schnäppchenjäger und Deckungskäufe sei wieder verschwunden. Die Agenda ist indes dünn. Die Anleger dürften sich vor dem Wochenende darauf konzentrieren ihre Portfolios vor dem Wochenende vor neuerlichen Risiken zu schützen.

Unternehmensnachrichten waren vor dem Wochenende noch spärlicher gesät als zuletzt. Die Halbleiterwerte, die nach der Senkung der Jahresziele von Hewlett-Packard (HP) und schlechten Daten des Industrieverbandes nordamerikanischer Halbleiterausrüster SEMI massiv unter Druck geraten waren, erholten sich etwas: Infineon notierten kaum verändert bei 5,50 Euro, für Dialog Semiconductor ging es im TecDax um 4,38 Prozent auf 12,15 Euro nach oben.

Die SAP-Titel büßten nach anfangs freundlicher Entwicklung 1,84 Prozent auf 33,63 Euro ein. Software AG gewannen indes als zweitbester TecDax-Wert 3,07 Prozent auf 27,365 Euro. Marktexperten sprachen von Übernahmefantasien, nachdem HP Pläne für den Kauf der britischen Software-Firma Autonomy bestätigt hatte.