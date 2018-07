Frankfurt/Main (dpa) - Bei anhaltend nervösem Handel haben die deutschen Aktienindizes am Freitagvormittag erneut eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Der zunächst bis auf 5678 Punkte wieder abgerutschte Dax stabilisierte sich in der ersten halben Stunde und kletterte zuletzt mit 0,73 Prozent ins Plus auf 5840 Punkte.

Am Vortag war das wichtigste deutsche Aktienbarometer erstmals mit einem Gewinn aus dem Handel gegangen, nachdem es zuvor an elf Minustagen in Folge bis zu 25 Prozent an Wert verloren hatte. Der MDax gewann am Freitagmorgen 1,21 Prozent auf 9022 Punkte und der TecDax legte 2,36 Prozent auf 736 Punkte zu. Händler sprachen nach der sehr guten Kursentwicklung der Wall Street am Vorabend von positiven Vorgaben als Stütze für den Markt.

Anleger werden zudem von einer anhaltenden Zahlenflut beschäftigt. Dabei sticht die Bilanz von ThyssenKrupp hervor, die am Markt von einigen Anlegern auf den zweiten Blick trotz eines enttäuschenden Gewinns positiv gewertet wird. Die Aktie des Stahl- und Industriegüterkonzerns hatte sich aber bereits am Vortag um mehr als acht Prozent kräftig erholt und federt nun um 1,25 Prozent auf 22,94 Euro zurück. Zu den größten Gewinnern zählten nun die zuletzt gebeutelten Finanzwerte.