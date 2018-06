Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger haben wieder Mut gefasst und dem deutschen Aktienmarkt zum Befreiungsschlag verholfen. Der Dax knüpfte am Freitag nach erneut schwachem Start bis auf ein Tief bei 5678 Punkten schnell an seine Erholung vom Vortag an.

Er schoss bis zum Nachmittag um 3,09 Prozent nach oben auf 5977 Punkte. Am Donnerstag hatte das wichtigste deutsche Aktienbarometer bereits das erste Plus nach elf Verlusttagen in Folge verbucht, nachdem zuvor bis zu 25 Prozent verloren gegangen waren. Der MDax stieg zuletzt um 3,37 Prozent auf 9214 Punkte. Der TecDax legte 3,89 Prozent auf 747 Punkte zu.

«Das Verbot von Leerverkäufen in einigen Ländern treibt den Dax an, und im Zuge der steigenden Kurse kaufen auch die Investoren eifrig, die zuvor auf weiter fallende Kurse gesetzt haben», sagte Aktienhändler Markus Huber von ETX Capital. Negative Nachrichten - die schlechte Industrieproduktion der Eurozone und die schrumpfende griechische Wirtschaft - würden dank der besseren Stimmung ignoriert. Zuvor hatten Börsianer schon auf die sehr gute Kursentwicklung der Wall Street vom Vorabend verwiesen, die Aktienkäufern wieder Mut mache. Auch erste Daten aus den USA stützten den Markt am Nachmittag.

Die Bilanz von ThyssenKrupp ragte aus dem Reigen neuer Zahlen hervor. Der Stahlkonzern konnte nach einem Kurssprung von 8,07 Prozent am Vortag die erhöhten Erwartungen nicht erfüllen, die Aktie stand mit minus 0,11 Prozent bei 23,200 Euro als einziger Dax-Wert tiefer. Analyst Ingo-Martin Schachel von der Commerzbank lobte den guten Auftragseingang.

An der Dax-Spitze standen Finanzwerte und allen voran die Aktien der Allianz mit plus 5,48 Prozent und Commerzbank-Titel mit einem Aufschlag von 5,26 Prozent. Der Sektor habe aber nach den jüngsten Verlusten wegen der Sorge um die Schuldenkrisen Erholungspotenzial.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 2,07 (Vortag: 1,99) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,15 Prozent auf 128,27 Punkte. Der Bund Future verlor 0,35 Prozent auf 132,83 Punkte. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,4250 (1,4143) US-Dollar fest. Der Dollar kostete 0,7018 (0,7071) Euro.