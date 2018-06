New York (dpa) - Die Sorgen um eine Abschwächung des weltweiten Wirtschaftswachstums haben die Kurse an der Wall Street tief ins Minus gedrückt. Für den Dow Jones war es allein in diesem Monat das vierte Mal, dass er Verluste von mehr als 400 Punkten über den Tag verzeichnete. Am Ende schloss der US-Leitindex um 3,68 Prozent tiefer bei 10 990,58 Punkten. Der Eurokurs lag zum Handelsende bei 1,43 US-Dollar.

