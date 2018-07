Frankfurt/Main (dpa) - Enttäuschende Konjunkturdaten haben den Dax am Dienstag von seinem Erholungspfad abgebracht. Ein schwaches US-Verbrauchervertrauen erinnerte die Anleger wieder an die alten Sorgen um die US-Wirtschaft und drückte auf die Stimmung am Aktienmarkt.

Der deutsche Leitindex schloss um 0,46 Prozent tiefer bei 5643,92 Punkten und konnte nur zum Auftakt an seine kräftige Erholung vom Vortag anknüpfen. Besser präsentierten sich derweil die Indizes aus der zweiten Reihe: Der MDax rettete ein Plus von 0,46 Prozent auf 8898,01 Punkte über die Ziellinie. Der TecDax stieg um 0,72 Prozent auf 737,82 Punkte.