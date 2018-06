Inhalt Seite 1 — Rätselhafter Kurssturz stoppt Dax-Erholung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Ein überraschender Kurssturz hat am Donnerstag die Dax-Erholung gestoppt. Am Nachmittag kam es zu einem regelrechten Absturz im Index, der am Markt für Kopfschütteln und Staunen sorgte.

Nachdem der deutsche Leitindex am Morgen noch bis auf 5777 Punkte gestiegen war und seit seinem Tief am Freitag rund acht Prozent gutgemacht hatte, brach er rund eineinhalb Stunden vor Handelsschluss ohne ersichtlichen Grund um rund vier Prozent oder 200 Punkte ein. Mit einem Abschlag von 1,71 Prozent auf 5584,14 Punkten beendete das Börsenbarometer schließlich einen schwankungsreichen Handelstag. Der MDax verlor 0,48 Prozent auf 8705,91 Punkte und der TecDax sank um 0,29 Prozent auf 717,22 Punkte.

«Die Kapitalmärkte sind nach wie vor von Nervosität geprägt», kommentierte Marktanalyst Tobias Reichert von IG Markets das Geschehen. Über die Talfahrt im Dax wurde am Markt gerätselt. Da niemand einen Auslöser nennen konnte, kamen rasch Gerüchte auf, die aber allesamt als nicht stichhaltig verworfen wurden. Spekulationen über technische Probleme wurden von der Deutschen Börse entkräftet. «Das kam von außen in den Markt. Ein technisches Problem gab es nicht», sagte ein Unternehmenssprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Vor der mit Spannung erwarteten Konferenz der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole an diesem Freitag gab es kaum fundamentale Nachrichten. Einzelwerte im Dax wurden überwiegend von Studien bewegt.

Die Aktien von ThyssenKrupp konnten sich wegen einer Studie von Nomura mit 0,35 Prozent auf 21,71 Euro im Plus halten. Analyst Neil Sampat hatte zwar das Ziel von 40 auf 35 Euro gesenkt, erwartet aber noch deutliches Aufwärtspotenzial für die Stahltitel und empfiehlt sie unverändert zum Kauf. Zugleich riet er den Aktionären des Konkurrenten ArcelorMittal, in die Papiere von ThyssenKrupp umzuschichten.

Deutlich erholten sich zudem Bankenwerte: Die Commerzbank-Titel schnellten an der Dax-Spitze um 3,12 Prozent auf 2,014 Euro hoch und auch die Aktien der Deutschen Bank zeigten sich mit plus 1,41 Prozent auf 27,415 Euro fest. Verwiesen wurde auf starke Zahlen der französischen Bank Crédit Agricole sowie darauf, dass die US-Investorenlegende Warren Buffett der angeschlagenen Großbank Bank of America beigesprungen ist und über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway für 5 Milliarden Dollar Vorzugsaktien kaufen will.

Aktien aus den Gesundheits- und Konsumgüterbranchen liefen der Erholung hinterher. Die Fresenius-Titel etwa büßten 3,27 Prozent ein und auch Versorgeraktien zeigten Schwäche: RWE verloren als Dax-Schlusslicht 3,85 Prozent auf 25,37 Euro und Eon sanken um 3,07 Prozent auf 14,68 Euro.