Berlin (dpa) - Mit einer beispiellosen Serie von nächtlichen Brandanschlägen auf Autos halten Unbekannte in Berlin die Polizei und Bevölkerung in Atem. Die Polizei bekommt das Problem nicht in den Griff.

In der Nacht zum Mittwoch zündeten die Täter 15 Fahrzeuge an. Schon in der Nacht davor waren 11 Autos in Flammen aufgegangen, 7 weitere wurden beschädigt. Die Kriminalpolizei geht in vielen Fällen von linksextremistischen Tätern aus. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Berlins Innensenator Ehrhart Körting (SPD) verurteilte die «schreckliche Serie» von Brandanschlägen scharf und sicherte zusätzliche Polizeistreifen zu. Die Polizei sprach von einer neuen Situation mit zwei Nächten in Folge mit Brandstiftungen in zweistelliger Anzahl.

Den Brandstiftern fielen in der Nacht zu Mittwoch meist teure Autos zum Opfer - doch auch ein Lastwagen, ein Wohnwagen und ein Motorroller brannten. Die meisten Brände gab es im westlichen Bezirk Charlottenburg, der als gutbürgerlich gilt. Doch es brannte auch in anderen Bezirken wie Spandau und später auch in Friedrichshain im Osten. Auch in der vergangenen Woche waren allein in einer Nacht sieben Wagen angezündet worden.

Bis zum Dienstag zählte die Polizei seit Jahresbeginn etwa 250 brennende Autos, die Hälfte davon würden als Brandstiftungen von Linksextremisten eingestuft, weil bestimmte Indikatoren darauf hinwiesen, sagte ein Polizeisprecher.

Im bisherigen Rekordjahr 2009 gab es 145 direkte Brandanschläge, die mutmaßlich von Linksextremisten verübt wurden. Mehrere hundert Autos brannten ab oder wurden beschädigt. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der direkt politisch motivierten Anschläge auf 44 zurück.

Anschläge dieser Art gibt es auch in Hamburg. Im vergangenen Jahr wurden 157 Fälle gezählt, in den ersten sieben Monaten 2011 waren es 190. Die Zahl der zerstörten oder beschädigten Wagen lag jedoch deutlich höher, weil das Feuer oft auf andere Fahrzeuge übergriff.