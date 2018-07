Berlin (dpa) - Seit zwei Wochen hält die Serie von Autobränden Berlin in Atem - jetzt ist der Polizei ein kleiner Erfolg gegen die Brandstifter gelungen. Dank der Hilfe eines Anwohners nahmen die Ermittler am Morgen im Stadtteil Prenzlauer Berg einen Mann und eine junge Frau fest. Sie sollen einen BMW angezündet haben. Entwarnung kann die Polizei aber nicht geben: Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich wohl nicht um Haupttäter. Bislang wurden in diesem Jahr in Berlin mehr als 530 Autos angezündet oder durch Feuer beschädigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.