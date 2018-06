Athen (dpa) - Die schweren Waldbrände in Griechenland sind zum Teil unter Kontrolle. Das Bild von der Lage sei besser. Die Situation bleibe aber gefährlich, sagte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Nikos Tsongas. In der Region nördlich der Hafenstadt Alexandroupolis flammten die Brände wegen starker Winde immer wieder auf. Insgesamt sind nach Feuerwehrangaben seit Donnerstagabend 111 Brände in ganz Griechenland ausgebrochen. In vielen Fällen vermutet die Feuerwehr Brandstiftung als Ursache.

