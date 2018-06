Berlin (dpa) - Wieder brennende Autos in Berlin: 15 Fahrzeuge sind im Laufe der letzten Nacht angezündet worden. Die Ermittler gehen in allen Fällen von Brandstiftung mit politischer Motivation aus. Der Staatsschutz habe die Ermittlung übernommen. Gegen 23.00 Uhr fingen die ersten Brände im Stadtteil Spandau an. Dann folgten Charlottenburg und später Friedrichshain. Den Brandstiftern fielen meist hochwertige Autos zum Opfer. Außerdem brannten ein Lastwagen, ein Wohnwagen und ein Motorroller.

