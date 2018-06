Berlin (dpa) - Zwei mutmaßliche Berliner Autobrandstifter kommen in Untersuchungshaft. Gegen die 23 Jahre alte Frau und den 27-jährigen Mann seien Haftbefehle erlassen worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Das Paar habe gestanden, einen Wagen im Stadtteil Prenzlauer Berg angezündet zu haben. Die Ermittler sehen in den Verhafteten allerdings Trittbrettfahrer ohne politisches Motiv. Entwarnung ist damit nicht in Sicht: die Haupttäter der unzähligen Autobrandstiftungen in Berlin sind noch nicht gefasst.

