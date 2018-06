Berlin (dpa) - Die seit Jahren anhaltende Serie nächtlicher Auto-Brandstiftungen in Berlin nimmt dramatische Ausmaße an. Allein in der letzten Nacht wurden 17 Fahrzeuge beschädigt: 14 wurden direkt angezündet, auf drei weitere griffen die Flammen über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet ein politisches Motiv der unbekannten Täter. Betroffen war wie in der Nacht zuvor der als weitgehend gutbürgerlich geltende Stadtteil Charlottenburg. In der Nacht zuvor hatten elf Autos gebrannt, sieben weitere waren ebenfalls betroffen.

