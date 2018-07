Inhalt Seite 1 — Künast: CDU-Plakate mit Autobränden «unanständig» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Grünen-Spitzenkandidatin in Berlin, Renate Künast, hat die Reaktion der CDU auf die Serie von Brandanschlägen auf Autos in der Hauptstadt als «unanständig» bezeichnet. «Ich warne davor, dass irgendjemand anfängt, das populistisch zu missbrauchen», sagte sie am Freitag in Berlin.

Die CDU hatte wegen der anhaltenden Serie von Brandstiftungen eine Plakataktion gestartet. Mit einer Anspielung auf die Kampagne «Berlin verstehen» des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD) heißt es über dem Foto eines abgebrannten Autos: «Muss Berlin das verstehen?»

Künast sagte dazu, es gehe jetzt darum, die Polizei ihre Arbeit machen zu lassen. «Wir ächten und verurteilen solche Straftaten. Das ist es dann aber auch», sagte die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, die bei der Abgeordnetenhauswahl am 18. September gegen Wowereit antritt.

Die Serie von Brandanschlägen auf Autos in Berlin scheint nicht aufzuhören. In der vierten Nacht in Folge setzten Unbekannte in mehreren Stadtteilen Fahrzeuge in Brand. Insgesamt wurden in der Nacht zum Freitag elf Autos angezündet, zwei weitere Versuche blieben vergeblich.

Zudem wurden nach Angaben der Polizei sieben Fahrzeuge durch Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Seit der Nacht zum Dienstag sind damit durch Brandstiftungen und übergreifende Flammen in der Hauptstadt 67 Fahrzeuge ganz oder teilweise beschädigt worden. Über die Motive der Brandstiftungen gibt es bei der Polizei unterschiedliche Einschätzungen. Neben politischen Anschlägen gebe es auch zunehmend Nachahmungstäter, hieß es.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte die Berliner Bürger auf, die Behörden bei der Fahndung nach Auto-Brandstiftern zu unterstützen. «Die Polizei wird es allein nicht schaffen», sagte der Chef der Gewerkschaft, Rainer Wendt, den «Ruhr Nachrichten». Die Polizei sei in der Hauptstadt zu schwach aufgestellt. Es fehlten Hubschrauber und Fluggeräte mit Wärmebildkameras, betonte Wendt.

Die Berliner Polizei und Innensenator Ehrhart Körting (SPD) betonten, es gebe keine Hinweise auf Täter aus der linksextremen Szene und keinen Zusammenhang mit Terrorismus. Alles deute auf Nachahmungstäter mit pseudopolitischer Motivation hin. Körting sprach auch von Pyromanen mit krankhaftem Trieb, Brände zu legen.