Berlin (dpa) - Die Berliner Polizei hat am frühen Dienstagmorgen im Bezirk Prenzlauer Berg zwei mutmaßliche Autobrandstifter festgenommen. Polizei und Feuerwehr bestätigten eine entsprechende Meldung von «Berliner Morgenpost online».

Die beiden Männer sollen zuvor einen BMW angezündet haben. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Auch die Frage, ob die Tatverdächtigen für weitere Brandstiftungen verantwortlich sein könnten, blieb zunächst offen. Die Polizei will sich noch im Laufe des Vormittags zu den Festnahmen äußern.

Berlin wird seit Monaten von einer Serie von Autobrandstiftungen in Atem gehalten. In der Nacht zum Dienstag wurde im Stadtzentrum in der Nähe des Alexanderplatz ein weiterer Mercedes angezündet, die Flammen griffen auf einen weiteren Wagen über. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Insgesamt wurden nach Ermittlungen der Polizei in diesem Jahr schon mehr als 150 Autos in der Hauptstadt aus politischen Motiven angezündet. Weitere 226 Brandstiftungen rechnet die Polizei Nachahmungstätern und anderen zu.