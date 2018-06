Inhalt Seite 1 — Vierte Brandnacht in Berlin: Polizei bittet um Hilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Serie von Brandanschlägen auf Autos in Berlin geht weiter. In der vierten Nacht in Folge setzten Unbekannte in mehreren Stadtteilen Fahrzeuge in Brand. Insgesamt wurden in der Nacht zum Freitag elf Autos angezündet, zwei weitere Versuche blieben vergeblich.

Zudem wurden nach Angaben der Polizei sieben Fahrzeuge durch Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Seit der Nacht zum Dienstag sind damit durch Brandstiftungen und übergreifende Flammen in der Hauptstadt 67 Fahrzeuge ganz oder teilweise beschädigt worden.

Über die Motive der Brandstiftungen gibt es bei der Polizei unterschiedliche Einschätzungen. Neben politischen Anschlägen gebe es auch zunehmend Nachahmungstäter, hieß es.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte die Berliner Bürger auf, die Behörden bei der Fahndung nach Auto-Brandstiftern zu unterstützen. «Die Polizei wird es allein nicht schaffen», sagte der Chef der Gewerkschaft, Rainer Wendt, den «Ruhr Nachrichten». Die Polizei sei in der Hauptstadt zu schwach aufgestellt. Es fehlten Hubschrauber und Fluggeräte mit Wärmebildkameras, betonte Wendt.

Die Berliner Polizei und Innensenator Ehrhart Körting (SPD) betonten, es gebe keine Hinweise auf Täter aus der linksextremen Szene und keinen Zusammenhang mit Terrorismus. Alles deute auf Nachahmungstäter mit pseudopolitischer Motivation hin. Körting sprach auch von Pyromanen mit krankhaftem Trieb, Brände zu legen.

Kein politisches Motiv gibt es vermutlich für einen Brand auf einem Schrottplatz in Schmöckwitz im Osten der Stadt. Dort wurden sechs Autos angezündet, weitere sechs wurden beschädigt. Die Polizei sicherte dort Einbruchsspuren. Etwas später fingen in der Nähe zwei weitere Autos Feuer. Die Beamten gingen in diesem Fall von Brandstiftung aus, der auf den ersten Blick in das Muster der vergangenen Nächte passe.

Dasselbe gelte für eine Brandstiftung in Moabit. Dort stand gegen 1.15 Uhr ein Auto auf einem Hinterhof in Flammen, ein weiteres wurde beschädigt. Kurz nach 03.00 Uhr brannte es dann auch in Neukölln-Rudow: Ein geparktes Mittelklasse-Auto stand in Flammen.