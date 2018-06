Berlin (dpa) - Auch in dieser Nacht haben in Berlin wieder Autos gebrannt. In den ersten Stunden des Tages wurden nach Polizeiangaben sechs Autos angezündet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht, wie bereits in den vergangenen Nächten, von politisch motivierten Taten aus. Der Staatsschutz ermittelt. Es brannte in den Stadtteilen Charlottenburg und Tiergarten. Bereits in den vergangenen zwei Nächten hatten Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt.

