Berlin (dpa) - Die Serie von Brandanschlägen auf Autos in Berlin hat sich in der Nacht fortgesetzt. Unbekannte zündeten gegen in Berlin-Altglienicke ein Fahrzeug an, wenig später stand ein Auto in Friedrichshain in Flammen - beide Wagen brannten vollständig aus. Das teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Zuvor hatte bereits ein Auto in Hohenschönhausen Feuer gefangen, der Brand konnte jedoch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei gelöscht werden.

