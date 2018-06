Frankfurt/Main (dpa) - Ungeachtet der Einbrüche an den Börsen sowie zunehmender Rezessionsängste sieht die Bundesbank die deutsche Konjunktur weiter im Aufwind. Die konjunkturelle Grundtendenz der deutschen Wirtschaft bleibe in der zweiten Jahreshälfte weiter aufwärtsgerichtet, dürfte sich aber etwas verlangsamen, schreibt die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht. Für die Konjunktur bekräftigte die Bundesbank ihr Prognose von 3,0 Prozent Wachstum im laufenden Jahr. Auch das Finanzministerium geht für die Folgemonate von einem abgeschwächten Wirtschaftswachstum aus.

