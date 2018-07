Lindau (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat die Politik der Europäischen Zentralbank in der Schuldenkrise kritisiert. Wulff sagte in Lindau am Bodensee, der massive Aufkauf von Anleihen einzelner Staaten durch die EZB sei rechtlich bedenklich. Damit sei die Zentralbank weit über ihr Mandat hinausgegangen. Die Versündigung an der jungen Generation müsse ein Ende haben, sagte Wulff weiter. Immer neue Schulden zu machen könne auf Dauer nicht gut gehen. Er verstehe die Empörung vieler Menschen in der Schuldenkrise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.