Berlin (dpa) - Die Ära von Steve Jobs bei Apple spannt sich über dreieinhalb Jahrzehnte - mit einer Unterbrechung von zwölf Jahren. Der historische Überblick dieser Zeit dokumentiert die wichtigsten Innovationen, die Jobs während dieser Zeit angestoßen hat.

- 1983/84: Grafische Benutzeroberfläche für den Computer.

Lange Zeit konnte ein Rechner nur über die Befehlszeile gesteuert werden, mit der Eingabe von Zeichen auf einem dunklen Bildschirm. Nach der Gründung von Apple im Jahr 1976 bringt das junge Unternehmen den Apple II mit farbiger Grafik heraus. Der 1983 gestartete Mikrocomputer Apple Lisa führt die bis heute übliche Bedienung von Programmen mit einem Menü und in einem Fenster ein - zwei Jahre vor Windows. 1984 stellt Jobs den Apple Macintosh vor, der zum ersten kommerziell erfolgreichen Computer mit grafischer Benutzeroberfläche wird. Das Konzept hatte er vom legendären kalifornischen Forschungszentrum Xerox PARC übernommen, dessen Potenzial von den Xerox-Bossen in New York nicht erkannt wurde.

- 1986 bis 2006: Erneuerung des Zeichentrickfilms

Jobs kauft eine Abteilung der Produktionsfirma Lucasfilm und entwickelt daraus das später auf Animationsfilme spezialisierte Studio Pixar. Mit Filmen wie «Findet Nemo» (2003) setzt das von Jobs geführte Unternehmen neue Standards. Pixar wird 2006 von Disney übernommen. Jobs ist seitdem der größte Disney-Aktionär.

- seit 1994: Entwicklung des Betriebssystems Mac OS X

Nach internen Streitigkeiten verlässt Jobs Apple 1985 und gründet das Unternehmen NeXT Computer. 1994 entwickelt NeXT zusammen mit Sun Microsystems die Software-Plattform OpenStep, später das System NextStep. Diese dienen nach der Übernahme von NeXT durch Apple (1996) als wichtige Vorarbeiten für das Betriebssystems Mac OS X. Dessen Grundlage ist das Unix-System Darwin, darüber spannt sich eine besonders eingängige Benutzerführung. In diesem Jahr stellte Jobs die neueste Version Mac OS X 10.7 «Lion» vor.