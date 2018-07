New York (dpa) - Facebook erleichtert seinen Nutzern die Kontrolle über ihre Privatsphäre. Unter anderem werden viele Einstellungen, die man bisher nur in einem separaten Bereich anpassen konnte, direkt in die Website integriert, kündigte der Betreiber des Onlinenetzwerks an. Außerdem werde man auch nachträglich verändern können, wer einen Eintrag sehen kann. Zugleich erweitert Facebook auch die Möglichkeiten, in hochgeladenen Bildern Personen mit einem Namen zu versehen. Die Neuerungen werden in den kommenden Tagen umgesetzt.

