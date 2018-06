Köln (dpa) - Die Hackergruppe Anonymous wirbt nicht nur im Internet neue Mitglieder: Vor den Toren der Gamescom verteilten maskierte Aktivisten am Donnerstag Flugblätter an die zumeist jugendlichen Besucher. «Hast Du das Gefühl, dass etwas in der Welt falsch ist? Stellst Du Autoritäten in Frage?

Wenn ja, braucht Anonymous Deine Gedanken und Deine Stimme», hieß es in dem auf Englisch verfassten Schreiben - verbunden mit der Aufforderung, eine Website der Organisation zu besuchen. Ob die Aktivisten tatsächlich mit den Anonymous-Hackern in Verbindung stehen, ist allerdings unklar. Die Gruppe hat keine feste Organisation und keine Führungsstrukturen.

Website