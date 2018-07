Berlin (dpa) - Die britische Softwareschmiede Autonomy ist Hewlett-Packard viel Geld wert. Mit 10,3 Milliarden Dollar (etwa 8,2 Mrd Euro) ist der weltgrößte Computerhersteller bereit, einen satten Aufschlag auf den Wert des Unternehmens zu zahlen.

Dabei galten bislang europäische Firmen bei Übernahmen eher als Schnäppchen im Vergleich zu ihren amerikanischen Wettbewerbern. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Software spezialisiert, mit der sich in Datenbanken und Servern große Mengen an unstrukturierten Daten einfach durchsuchen, analysieren und schützen lassen - egal, ob sie sich in Datenkolonnen, Textdokumenten, Videos, Sprachaufzeichnungen oder E-Mails befinden. HP-Chef Léo Apotheker lobte zudem Autonomys attraktive Lösungen für das Cloud-Computing, bei dem etwa Daten in einem Unternehmen nicht mehr auf den eigenen Servern vorgehalten, sondern im Internet gespeichert und verwaltet werden.

Autonomy wurde 1996 im britischen Cambridge von Mike Lynch gegründet, der laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg auch acht Prozent der Aktien hält. Nach eigenen Angaben hat die Softwarefirma eine Marktkapitalisierung von 7 Milliarden Dollar. Das Unternehmen gilt mit seinem Software-Angebot für Unternehmen als einer der Marktführer der Branche. Im jüngst abgeschlossenen Quartal fuhr Autonomy 256 Millionen Dollar Umsatz ein - ein sattes Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Autonomy ist nach der Sage Group der zweitgrößte Software-Hersteller in Großbritannien. Zu den Kunden zählen große Unternehmen aus allen Branchen wie BMW und Fiat, Coca-Cola, die TV-Sender BBC und CNN, der Pharmakonzern GlaxoSmithKline, die «Financial Times», T-Mobile, das britische House of Parliament sowie IT-Unternehmen wie Oracle und Philips.

Autonomy könnte nach Einschätzung von Branchenbeobachtern allerdings auch für andere große Software-Unternehmen interessant sein. Richard Windsor, Analyst beim Finanzdienstleister Nomura International, hält es nicht für ausgeschlossen, dass Unternehmen wie Oracle oder Microsoft noch in eine Bieterschlacht mit HP eintreten könnten, solange der Deal nicht unter Dach und Fach ist. Vor allem der große Kundenstamm von Autonomy sowie ein großes Netz von Partnern mache Autonomy äußerst attraktiv, sagte Windsor der Nachrichtenagentur Bloomberg.

