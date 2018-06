Inhalt Seite 1 — Jobs legt Apple in die Hand seiner Weggefährten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cupertino (dpa) - Apple ohne Steve Jobs? Kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Auch sichtlich angeschlagen stellte der Firmengründer noch selbst Schlüssel-Produkte wie das iPad 2 und das nächste iPhone-Betriebssystem oder die Vision von der futuristischen neuen Apple-Zentrale vor.

An die krankheitsbedingten Auszeiten des charismatischen Konzernlenkers hatten sich inzwischen alle gewöhnt - schließlich lief das Geschäft auch unter der Regie seines Stellvertreters Tim Cook stets prächtig. Allerdings wirkte Steve Jobs nie wie ein Mann, der loslassen kann.

Und so wussten Investoren und Apple-Fans stets: Im Hintergrund ist der Steve immer noch da, zieht die Fäden und kümmert sich notfalls selbst um jedes noch so kleine Detail. Am Mittwoch erinnerte Jobs selbst daran, dass das nicht immer so bleiben wird.

Der 56-Jährige gab den Chefposten offiziell ab und zog sich an die Spitze des Verwaltungsrates zurück. Es ist eine Position mit viel Macht in US-Unternehmen, doch Jobs machte deutlich, dass erst seine Gesundheit ihn aus dem Alltagsstress drängte. Ihm sei klargeworden, dass er nicht mehr in der Lage sei, den Pflichten eines Konzernchefs gerecht zu werden, stellte er traurig fest.

Die Apple-Aktie sackte vorbörslich um mehr als fünf Prozent ab. Die Investoren machen sich Sorgen: Denn auch wenn sich Jobs bereits weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen haben soll, gilt er nach wie vor als geistiger Vater und Garant des aktuellen Apple-Siegeszugs. Jobs steckte als Firmenchef hinter den genialen Ideen, die von vielen Rivalen kopiert, deren Erfolg aber nie erreicht wurde. Millionen Menschen schreiben ihre E-Mails auf ihrem iPhone-Handy, hören Musik über ihren iPod oder surfen im Web mit ihrem iPad-Tablet.

Der neue Apple-Chef Cook hat zwar gezeigt, dass er als Manager den Laden auf hohem Niveau am Laufen halten kann - aber ist er auch ein brillianter Produkt-Visionär wie sein Ziehvater Jobs? Das muss Cook - zumindest öffentlich - erst einmal unter Beweis stellen.

So ging am Donnerstag erst einmal die Aktie des Konkurrenten Samsung nach oben, weil einige Investoren darauf setzen, dass die Südkoreaner mit Cook einen leichteren Widersacher haben werden. Als erste große Aufgabe muss Cook im Herbst den Start des nächsten iPhone und des Online-Dienstes iCloud über die Bühne bringen. Die Markteinführung des iCloud-Vorgängers MobileMe ging unter Jobs ziemlich in die Hose - wonach der aufbrausende Gründer das verantwortliche Team in Grund und Boden gerügt haben soll.