Berlin/Palo Alto (dpa) - Der Abgang von Léo Apotheker bei SAP im Februar 2010 war wenig ruhmreich. Die SAP-Gründerväter Hasso Plattner und Dietmar Hopp kreideten ihm schlechte Stimmung im Konzern und einen Vertrauensverlust bei Kunden und Mitarbeitern an.

Dennoch bekam der 57-jährige Manager wenige Monate später eine aufsehenerregende zweite Chance als CEO beim Computer-Riesen Hewlett-Packard. Und die will er sich nicht entgehen lassen, wie er mit seinem drastischen Umbauplan für den weltgrößten PC-Hersteller deutlich machte.

Als der HP-Verwaltungsrat im vergangenen Herbst mit Léo Apotheker einen Software-Manager aus Europa an die Spitze berief, hoben sich einige Augenbrauen in der Branche. Jetzt wird klar, dass schon damals die Weichen für einen Neuanfang gestellt wurden. Apotheker setzt auch beim Silicon-Valley-Pionier HP auf das, was er am besten kennt: Software und das Geschäft mit Unternehmen. Ihm fehlt das Gespür für die Gestaltung und Vermarktung begehrenswerter Consumer-Produkte, mit dem beispielsweise Apple-Chef Steve Jobs punkten kann.

Mehr als 20 Jahre verbrachte Apotheker bei SAP. Der Weltbürger mit deutschem Pass arbeitete sich als Vertriebsmann und Manager an die Spitze des größten europäischen Software-Konzerns. Apotheker, der fließend Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Hebräisch spricht, führte unter anderem die SAP-Geschäfte in Frankreich und Belgien, später auch in Europa.

Vielleicht hatte Apotheker bei SAP auch das Pech, das erfolgsverwöhnte Unternehmen durch die Wirtschaftskrise führen zu müssen. Sein Sparkurs und der Versuch, die Wartungsgebühren für die Software zu erhöhen, stießen bei Mitarbeitern und Kunden auf Gegenwehr. Im Februar 2010 warf Apotheker nach nur neun Monaten als alleiniger Chef des weltgrößten Anbieters von Unternehmenssoftware das Handtuch. Hinter vorgehaltener Hand wurde ihm bei SAP ein autoritärer und zuweilen cholerischer Charakter vorgehalten. Zugleich wurde aber auch nicht bestritten, dass analytisch brillant und schonungslos direkt sei.

Léo Apotheker wurde am 18. September 1953 in Aachen als Kind jüdischer Flüchtlinge aus Polen geboren, die an der russisch-chinesischen Grenze den Holocaust überlebt hatten. Mit 18 Jahren zog er nach Israel und studierte dann an der Hebrew University in Jerusalem. Den Abschluss machte er in internationalen Beziehungen und Volkswirtschaft und arbeitete eine Zeit lang in der israelischen Zentralbank, bevor er nach Europa zurückkehrte. Als Hauptwohnsitz wählte er Paris.