Inhalt Seite 1 — Steve Jobs tritt als Apple-Konzernchef zurück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cupertino/New York (dpa) - Bei Apple geht eine Ära zu Ende: Der schwer kranke Firmengründer Steve Jobs ist als Konzernchef zurückgetreten. Er könne seine Aufgaben nicht länger erfüllen, schrieb Jobs. Der amtierende Top-Manager Tim Cook übernimmt das Ruder, wie Apple am späten Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Jobs bleibt dem Konzern aber als Chef des Aufsichtsrates erhalten und hat damit weiterhin ein gewichtiges Wort mitzureden. Die Nachricht von Jobs' Rückzug ließ die Apple-Aktie am Donnerstag zum Börsenauftakt in New York um rund zwei Prozent auf 369 Dollar fallen. Im Vergleich zum Kursstand zum Jahresbeginn 2011 liegt das Papier aber mit über elf Prozent im Plus.

Nicht nur für die Investoren gibt Jobs als Erfolgsgarant, und manche von ihnen sind nun verunsichert. Der Workaholic, der lieber seiner eigenen Nase als Marktforschern traut, hatte immer wieder den richtigen Riecher bei neuen Produkten: seien es nun schicke Mac-Computer, der revolutionäre iPod-Musikspieler, das multifunktionale iPhone-Handy oder der schlanke Tablet-Computer iPad.

Die Erfolgsgeschichte hätte so weitergehen können - wären da nicht die Erkrankungen des Apple-Mitbegründers. 2004 hatte er wegen Krebs behandelt werden müssen; 2009 bekam er eine neue Leber. Er musste immer wieder eine Auszeit vom anstrengenden Tagesgeschäft nehmen und ließ sich nur sporadisch in der Öffentlichkeit blicken. Er überließ die Geschäfte seit Januar weitgehend seinem Vertrauten Cook, der deswegen als Kronprinz galt.

Was Jobs aktuell genau fehlt, ist unklar. Bei den jüngsten öffentlichen Auftritten wirkte er sehr dünn. Der Rücktritt sei jedoch nicht als Hinweis auf eine plötzliche Verschlechterung von Jobs' Gesundheitszustand zu sehen, sagte ein Vertrauter der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Jobs habe den Mittwoch in der Apple-Zentrale verbracht und an einer regulären Sitzung des Aufsichtsrates teilgenommen. In den vergangenen Wochen aber sei er an sein Haus gebunden gewesen, und er fühle sich schwach.

Weggefährten und Fans überschütteten Jobs zum Abschied mit Lob. «Steves außergewöhnlicher Weitblick und seine Führungskraft haben Apple gerettet und zum innovativsten und wertvollsten Technologieunternehmen gemacht», sagte Verwaltungsratsmitglied Art Levinson. Er spielte damit auf den Beinahe-Zusammenbruch von Apple im Jahr 1997 an, als Microsoft mit seinem Windows-System den kleineren Konkurrenten zu überrollen drohte. Doch Jobs, der Apple zwischenzeitlich im Streit verlassen hatte, kehrte zurück und riss das Steuer herum.

Heute hat Apple den Erzrivalen Microsoft vom Firmenwert her längst überholt und liefert sich mit dem Ölmulti Exxon Mobil ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt.