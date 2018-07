Moskau (dpa) - Der russische Gaskonzern Gazprom hat seinen Gewinn im ersten Quartal 2011 dank gestiegener Exporte und höherer Preise fast um die Hälfte aufgestockt. Der Überschuss sei auf rund 468 Milliarden Rubel (11,2 Mrd Euro) gestiegen.

Das waren 44 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten 2010, wie der Gasmonopolist am Dienstag in Moskau mitteilte. Vor allem der lange und kalte Winter in Europa hatte die Nachfrage angekurbelt. Das Ergebnis lag deutlich über den Prognosen von Analysten.

Von Januar bis März pumpte Gazprom mit 46,6 Milliarden Kubikmeter 11,8 Prozent mehr Gas nach Europa und in die Türkei als im Vorjahreszeitraum. Die Gasausfuhren in Länder der Ex-Sowjetunion stiegen rasant um 71,7 Prozent auf 29,2 Milliarden Kubikmeter. Die Gaspreise zogen in dem Berichtszeitraum durchschnittlich um 14 Prozent an. Die Gaslieferungen auf dem russischen Binnenmarkt lagen mit 102,5 Milliarden Kubikmeter etwa auf dem Vorjahresniveau.

Im ersten Quartal erzielte Gazprom mit 1316,7 Milliarden Rubel einen um 38 Prozent höheren Umsatz. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs um 41 Prozent auf 565,5 Milliarden Rubel, hieß es.

