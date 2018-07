Düsseldorf (dpa) - Im Streit um den geplanten Personalabbau beim Energiekonzern Eon fordert die Gewerkschaft Verdi eine Ausweitung des Kündigungsschutzes auf alle Mitarbeiter. Bisher seien nur die Beschäftigten von Eon Energie - etwa die Hälfte der Belegschaft von insgesamt rund 80 000 Mitarbeitern - bis Ende 2012 geschützt. In der Düsseldorfer Zentrale begann am Vormittag eine Sitzung des Konzernbetriebsrats im Beisein von SPD-Chef Sigmar Gabriel. Laut Gewerkschaft sind etwa 6000 Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.