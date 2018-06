Paris (dpa) - Der ganz große Paukenschlag war es nicht. Aber Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy gehen in der Euro-Schuldenkrise in die Offensive: mit einer «echten» Euro-Wirtschaftsregierung, Schuldenobergrenzen und einer Finanztransaktionssteuer. Noch vor Ablauf des Sommers 2012 sollen alle 17 Euro-Länder zudem eine Schuldenobergrenze beschließen, die in allen Verfassungen festgeschrieben sein soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.