Berlin (dpa) - Das Ausbleiben neuer Hiobsbotschaften hat die Märkte zum Wochenanfang zunächst beruhigt. Das Ende des Gaddafi-Regimes in Libyen gab zusätzlich Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der Ölproduktion des wichtigen Förderlandes.

Bundesregierung und Bundesbank sehen derzeit keine Rezessionsgefahren. Aber der Streit in der Eurozone geht weiter. Die Nervosität im Finanzsektor angesichts der großen Sorge um die Weltkonjunktur ist unverändert hoch. Der Goldpreis erklimmt immer neue Rekorde.

Die europäischen Aktienmärkte stemmten sich nach den dramatischen Einbrüchen der vergangenen Wochen gegen den Abwärtssog. Der EuroStoxx 50, der in der vergangenen Woche insgesamt noch um mehr als sechs Prozent abgerutscht war, legte am Montag um 1,13 Prozent auf 2183,39 Punkte zu.

Die New Yorker Börse eröffnete mit einem moderaten Anstieg von 1,24 Prozent auf 10 952,29 Punkte, legte aber dann den Rückwärtsgang ein. Der Deutsche Aktienindex zeigte im Tagesverlauf Gewinne, seit Anfang August hatte er gut 20 Prozent verloren. Am Montag ging es in eine Berg- und Talfahrt über, zum Schluss lag er bei 5473,78 Punkten, ein Minus von 0,11 Prozent.

Ängste vor einer neuen Rezession versuchte die Bundesbank zu zerstreuen. In ihrem jüngsten Monatsbericht sieht sie die deutsche Wirtschaft weiter im Aufwind. Zwar könnten die Nervosität an den weltweiten Finanzmärkten und die Staatsschuldenkrise die Entwicklung bremsen. Alles in allem spreche aber nach wie vor vieles für einen intakten Aufschwung der Weltwirtschaft und ein robustes globales Wachstum auch 2012.

Für die deutsche Konjunktur bekräftigte die Bundesbank ihr Prognose von 3,0 Prozent Wachstum im laufenden Jahr. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) befürchtet keine Rezession in Deutschland, wie er im Deutschlandfunk sagte. Angesichts der freundlichen Aktienmärkte stieg auch der Euro-Kurs. Die europäische Gemeinschaftswährung lag am späten Nachmittag bei 1,4410 US-Dollar. «Die Finanzmärkte haben sich etwas beruhigt und davon hat auch der Euro profitiert», sagte Ulrich Wortberg, Devisenexperte von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Entspannung deutet sich am Ölmarkt an: Der für den europäischen Ölmarkt maßgebliche Preis der Nordseesorte Brent fiel zeitweise um 2,3 Prozent auf 106,15 Dollar nachdem ein Ende im Libyen-Konflikt und eine Wiederankurbelung der Ölproduktion in Sicht ist. Ein Sinken des Ölpreises hätte nach Ansicht von Branchenexperten der nachlassende weltweiten Konjunktur erhebliche positive Impulse. Das ölreiche Land ist ein wichtiges Opec-Mitglied. Die zwölf Opec-Staaten zeichnen für rund 40 Prozent der weltweiten Ölproduktion verantwortlich.