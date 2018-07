Frankfurt/Main (dpa) - Für die einen wären sie die Rettung der Eurozone und das Ende der Finanzierungsprobleme für Griechenland & Co. Für die anderen würden sie den Untergang der Währungsgemeinschaft einläuten: Eurobonds.

Das Prinzip ist einfach, die möglichen Folgen schwer abzusehen. Fragen und Antworten zu dem Thema, über das derzeit in Europa wieder heftig diskutiert wird:

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Eurobonds?

Bei den Papieren geht es um gemeinsame Staatsanleihen aller Euro-Länder. Die Idee: Hoch verschuldete Krisenländer sollen am Rentenmarkt wieder zu relativ günstigen Konditionen Kredite aufnehmen können, weil Länder mit erstklassiger Bonität mithaften. Die Papiere könnten von einer europäischen Schuldenagentur - die noch gegründet werden müsste - zur Versteigerung angeboten werden.

Wie funktioniert es denn bisher mit Staatsanleihen aus dem Euroraum?

Bisher begibt jedes Land ausschließlich eigene Anleihen - mit der Konsequenz, dass hoch verschuldete Staaten teils extrem hohe Zinsen zahlen müssen. Geraten sie in den Fokus der nervösen Märkte, steigen die Zinsen sogar noch höher - bis es sich Staaten in letzter Konsequenz nicht mehr leisten könnten, sich am Markt frisches Geld zu besorgen. Staaten mit soliden Finanzen und glänzender Bonität werden hingegen durch niedrigere Zinsen für ihr Wirtschaften belohnt. Das gilt etwa für Deutschland oder Österreich. Diese Länder müssten durch Eurobonds höhere Zinsen hinnehmen, und würden somit praktisch die niedrigeren Zinsen der Schuldenstaaten subventionieren.

Was wären die Vorteile von Eurobonds?