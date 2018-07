Frankfurt/Main (dpa) - Das Misstrauen der Banken untereinander nimmt nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank angesichts der Staatsschuldenkrise in Europa zu. Banken in bestimmten Regionen des Euro-Gebiets bevorzugten es, ihre überschüssige Liquidität bei der EZB zu deponieren, anstatt sie an andere Banken auszuleihen», sagte EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark dem «Handelsblatt». Allein zwischen Donnerstag und Freitag lagerten die Banken nach Starks Aussage 90,5 Milliarden Euro bei der EZB ein, anstatt das Geld anderen Instituten zu leihen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.