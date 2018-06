Berlin (dpa) - FDP-Fraktionsvize Martin Lindner hat Spekulationen über einen Koalitionsausstieg der Liberalen wegen des Kurses in der Eurokrise zurückgewiesen. Die FDP bleibe selbstverständlich in der Regierung, sagte er im «Morgenmagazin» der ARD. In den vergangenen Tagen hatten einzelne FDP-Politiker mit einem Ende der schwarz-gelben Koalition gedroht, sollte Kanzlerin Angela Merkel gemeinsamen Euro-Staatsanleihen zustimmen. Merkel hat die Einführung von Eurobonds bislang abgelehnt. Bei ihrem Treffen heute mit Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy soll darüber nicht gesprochen werden.

