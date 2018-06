Frankfurt/Main (dpa) - Die von Finnland angestrebte Absicherung seiner Staatshilfen für das hoch verschuldete Griechenland stößt bei der Ratingagentur Moody's auf Skepsis. Das Vorgehen könnte sich negativ auf die Kreditwürdigkeit Griechenlands und anderer angeschlagener Euro-Länder auswirken.

So heißt es in einem Kommentar der Agentur vom Montag. Finnland hatte mit Griechenland unlängst eine vorläufige Einigung erzielt, wonach das nordeuropäische Land Garantien im Gegenzug für seinen Anteil am zweiten griechischen Rettungspaket erhält. Daraufhin waren auch in anderen Geberländern des Euroraums entsprechende Forderungen laut geworden.

Die Vereinbarung zwischen Finnland und Griechenland lasse an dem Willen und der Fähigkeit einiger Euro-Länder zweifeln, Maßnahmen zur Stabilisierung des Währungsraum zu ergreifen, schreibt Moody's.

Darüber hinaus zeige das Vorgehen Finnlands, dass Europa nicht nur über die Höhe finanzieller Hilfen, sondern auch in der grundsätzlichen Frage einer Unterstützung uneinig sei. Dies erhöhe den Druck auf die größten Euro-Länder Deutschland und Frankreich, das Projekt eines gemeinsamen Währungsraums noch nachdrücklicher zu unterstützen.