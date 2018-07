Inhalt Seite 1 — Rösler hält gemeinsame Euroanleihe für falschen Weg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung stemmt sich vehement gegen die immer lauteren Forderungen nach europäischen Staatsanleihen.

«Es bleibt dabei: Es gibt keine Vergemeinschaftung von Schulden und keinen unbegrenzten Beistand», sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble dem «Spiegel» zu den sogenannten Eurobonds. Diese seien ausgeschlossen, «solange die Mitgliedstaaten eine eigene Finanzpolitik betreiben».

Die «Welt am Sonntag» berichtete dagegen, Schritte hin zu einer Transferunion würden in der Bundesregierung inzwischen zumindest nicht mehr kategorisch ausgeschlossen. Um Strategien zur Euro-Rettung geht es auch beim Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy am Dienstag.

Bisher gibt jeder Euro-Staat eigene Anleihen heraus. Mit Eurobonds würde die Schuldenaufnahme zum Teil auf die gesamte Zone verteilt. Der Zinssatz bei diesen Anleihen wäre für alle Staaten gleich, die Euro-Krisenländer kämen zu günstigeren Konditionen an Geld. Für Eurobonds sind etwa Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker und Währungskommissar Olli Rehn. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) hingegen bekräftigte seine Warnung: Für Deutschland würde eine gemeinsame Euroanleihe höhere Zinsen bedeuten und damit zulasten des Steuerzahlers gehen, sagte er dem «Handelsblatt» (Montag).

Hochspekulative ungedeckte Leerverkäufe sollten laut Rösler weltweit tabu sein. Es sei notwendig, «dass hochspekulative Finanzgeschäfte nicht nur in Europa, sondern auch auf der Ebene der G-7-Staaten verboten werden». Dies müsse beim Weltwirtschaftsgipfel auf die Tagesordnung, sagte er der «Welt am Sonntag». Bei Leerverkäufen setzen Investoren auf schwächelnde Kurse einer Aktie, die sie gegen eine Gebühr leihen und weiterverkaufen. Geht ihre Wette auf, können sie später die Papiere günstiger erwerben und die Differenz behalten.

Grünen-Chef Cem Özdemir hatte zuvor die Einführung von Eurobonds bei einer gleichzeitigen Begrenzung verlangt: Eurobonds seien «allemal günstiger als gigantische Rettungsschirme», sagte er der «Rheinischen Post» (Samstag). Dem zu erwartenden Zinsanstieg bei Anleihen könne man begegnen, «indem nur Anleihen bis 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts über Eurobonds laufen dürfen». Auch die SPD ist für Eurobonds.

Unterdessen berichtete die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf nicht genannte Regierungsmitglieder, inzwischen habe man in der Regierung erkannt, dass sich die Euro-Zone ohne eine mittelfristige Einführung neuer Mittel möglicherweise nicht mehr am Leben erhalten lasse. Die Strategie der milliardenschweren Rettungspakete für klamme Staaten komme allmählich an ihre Grenzen. Es gelte aber als unsicher, ob die FDP bereit wäre, den Strategiewechsel mitzugehen.