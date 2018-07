Berlin (dpa) - FDP-Chef Phillip Rösler schließt gemeinsame europäische Staatsanleihen aus, solange die schwarz-gelbe Koalition im Amt ist. Der «Bild am Sonntag» sagte er, Eurobonds seien eine große Bedrohung für das deutsche Wirtschaftswachstum. Sie seien das falsche Signal an die schwächeren Volkswirtschaften. Wenn Deutschland durch Eurobonds die Risiken anderer Länder übernehme, dann stiegen sofort die deutschen Zinsen. Das würde das Wachstum in Deutschland dramatisch gefährden, so Rösler.

