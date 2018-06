Berlin (dpa) - Der FDP-Vorsitzende Philipp Rösler hat gemeinsamen europäischen Staatsanleihen, sogenannten Eurobonds, erneut eine klare Absage erteilt. Er schließe aus, dass es mit dieser Bundesregierung Eurobonds geben wird! Dafür stehe die FDP, sagte er der «Bild am Sonntag». Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte gestern ihre ablehnende Haltung nochmals bekräftigt. Eurobonds und kein Durchgriffsrecht der Europäischen Union in die Haushaltspolitik führten «mit Sicherheit zu einer schiefen Ebene», sagte sie in Hameln.

