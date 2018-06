Valencia (dpa) - Bei einem Volksfest in Ostspanien ist ein junger Mann von einem Kampfstier getötet worden. Der 30-jährige Spanier hatte in einer Stierkampfarena bei Valencia - ebenso wie andere junge Leute - vor dem Stier seinen Mut beweisen wollen. Dabei wurde er von dem Tier auf die Hörner genommen und tödlich verletzt. Der 30-Jährige war vor dem Zwischenfall von den Veranstaltern mehrmals am Betreten der Arena gehindert worden, weil er angetrunken war. Der Mann schaffte es dann aber doch, in das Rund zu gelangen.

