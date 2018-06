Los Angeles (dpa) - Angelina Jolie (36) hat Spekulationen dementiert, dass sie ihren langjährigen Partner Brad Pitt (47) bald heirate. Es sei keine «heimliche Hochzeit» in Vorbereitung, sagte die Hollywood-Schauspielerin in der neuen Ausgabe der US-Zeitschrift «Vanity Fair».

«Ich bin nicht schwanger. Momentan adoptiere ich auch nicht», erklärte die Schauspielerin weiter. Seit Wochen zirkulieren Gerüchte über eine bevorstehende Trauung von «Brangelina».

Die sechsfache Mutter ist derzeit mit ihrem Regiedebüt beschäftigt. Ihr Kriegs- und Liebesfilm «In The Land Of Blood And Honey» kommt Ende Dezember in die US-Kinos. Sie habe das Drehbuch in wenigen Tagen geschrieben. Dann wollte sie den Stoff nicht aus der Hand geben, daher habe sie selbst die Regie übernommen, erklärt Jolie. Brad habe sie dabei voll unterstützt. Der Liebesfilm spielt in der Zeit des bosnischen Bürgerkrieges (1992-1995).