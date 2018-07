Berlin (dpa) - Der Mittvierziger Cal (Steve Carell) ist mit seiner Jugendliebe Emily verheiratet, hat wohlgeratene Kinder und Erfolg im Job. Doch dann geht seine Frau (Julianne Moore) fremd und will sich von ihm scheiden lassen.

Voller Selbstmitleid stellt er seinen Kummer in einer Bar zur Schau und lernt dort den Schönling Jacob (Ryan Gosling) kennen. Der zeigt ihm, wie man in kurzer Zeit möglichst viele Frauen aufreißt. Mit modischen Jacketts und viel falschem Charme gelingen Cal bald erste Eroberungen. Schon scheint er an dem Egotrip Gefallen zu finden, da bringen ausgerechnet die pubertären Weisheiten seines 13-jährigen Sohnes seine neuen Denkweisen mächtig ins Wanken.

(Crazy Stupid Love, USA 2011, 118 Min., FSK ab 12, von Glen Ficarra und John Requa, mit Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone)

Homepage zum Film