Ammerland/Berlin (dpa) - Loriot hatte ein großes Ziel: Er wollte beweisen, dass die Deutschen wie alle anderen Nationen auch Humor haben. Damit wurde er zu einem der populärsten Deutschen.

Was Karl Valentin und Kurt Tucholsky vor ihm waren, war Loriot - bürgerlich Vicco von Bülow - in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, manche nannten ihn auch ein «Gesamtkunstwerk» - nach seinem Tod fällt das Wort «Universalgenie». Der große Loriot starb am Montag im Alter von 87 Jahren in Ammerland am Starnberger See.

Bernhard Victor Christoph Carl von Bülow war ein geborener Preuße, der die Ordnung liebte und gleichzeitig ein Leben lang mit dem Alltagswahnsinn und dem Chaos ein Verhältnis hatte. «Ich liebe die Ordnung, weil es ungeheuer reizvoll ist, sie zu unterlaufen», sagte er.

Loriot schrieb legendäre Männer-Frauen-Dialoge, obwohl er ja der Ansicht war, «Männer und Frauen passen eigentlich nicht zusammen». Und er schuf den vielleicht bekanntesten Rentner und Lottomillionär der Fernsehgeschichte: Erwin Lindemann (gespielt von Heinz Meier), der «seit 66 Jahren» Rentner ist und mit seiner Tochter und dem Papst in Wuppertal eine Herrenboutique eröffnen will. Auch der Streit ums hartgekochte Frühstücksei mit dem Schlusssatz «Morgen bringe ich sie um!» ist TV-Kult geworden - von «Wum und Wendelin» und Weihnachten bei Hoppenstedts ganz zu schweigen.

In die Fernsehgeschichte ist längst auch das sagenhafte Badewannen-Duell um eine Gummi-Ente mit den beiden knollennasigen Akademikern Dr. Klöbner und Müller-Lüdenscheidt eingegangen. Und Sprüche aus Loriot-Sketchen wie «Früher war mehr Lametta», «Der Hund kann ja gar nicht sprechen!» und das knappe und doch alles umfassende «Ach was!?» sind längst zu geflügelten Worten in der deutschen Umgangssprache geworden

Denn Komik hatte für Loriot mit Irrtum im Alltag zu tun - oder mit grotesken Missverständnissen. Damit wurde von Bülow so etwas wie Deutschlands komischste Figur. «Große Kunst ist ja zumeist ein Kind des Wahnsinns», wie Loriot in einem Interview einmal sagte. Dabei hat ihn das Absurde nach eigenen Aussagen nie interessiert, sondern «Alltagssituationen ohne Schuldzuweisungen ins Ausweglose erweitert».

Der am 12. November 1923 in Brandenburg an der Havel geborene, in Berlin aufgewachsene und in Stuttgart aufs Gymnasium gewechselte Vicco von Bülow verlor früh seine Mutter und war von Hause aus ein pedantischer Bildungsbürger. Als Spross einer Offiziersfamilie konnte er sich über seine eigene Gesellschaftsschicht lustig machen - nicht gerade eine typisch deutsche Eigenschaft. Vicco von Bülow nahm als Soldat am Russlandfeldzug teil, denn seine Offizierslaufbahn war in seiner Familie fest eingeplant. «Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, nicht auszudenken, was aus mir geworden wäre», sagte er dazu einmal.