Berlin (dpa) - Die siebzehnjährige Bliss Cavendar («Juno»-Star Ellen Page) hat in ihrem öden Heimatkaff in Texas wenig zu lachen.

Erst als die zierliche Frau mit der coolen Rollerderby-Szene in Austin in Berührung kommt, verwandelt sich das Mauerblümchen in eine knallharte, selbstbewusste Kampfsportlerin. In ihrem Regiedebüt verknüpft die Schauspielerin Drew Barrymore, die selbst eine Rolle in ihrem Film übernommen hat, Coming-Of-Age-Geschichte und Sportdrama.

Roller Girl, USA 2010, 120 Min., FSK 12, von Drew Barrymore, mit Ellen Page, Marcia Gay Harden, Juliette Lewis

