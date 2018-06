Hamburg (dpa) - Die Hamburger Deichtorhallen und das Filmfest Hamburg holen gemeinsam ein wenig Pariser Flair von der Seine an die Elbe. Unter dem Titel «Eyes on Paris» haben sowohl das Haus der Photographie als auch das Filmfestival Frankreichs Hauptstadt als Schwerpunkt im Programm.

Die Deichtorhallen zeigen vom 16. September bis 8. Januar 2012 die Ausstellung «Paris im Fotobuch von 1890 bis heute». Das 19. Filmfest, dessen Beiträge vom 29. September bis zum 8. Oktober über die Leinwand flimmern, bringt «Paris im Film 1938-2007» in die Kinos der Hansestadt.

Die Ausstellung zeigt in rund 400 Werken, wie Kamerakünstler im 20. Jahrhundert Paris gesehen und in ihren Bildern festgehalten haben. Die Metropole sei nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch die der Fotografie, sagte Deichtorhallen-Intendant Dirk Luckow. Von keiner anderen Stadt gebe es so viele Fotografien.

Das Filmfest will mit der Retrospektive, die von Klassikern wie «Hotel du Nord» über «French Can Can» und «Fahrstuhl zum Schafott» bis hin zu «Chanson der Liebe» reicht, Paris als «Filmkönigin» ehren. «Es gibt nur zwei Städte, die man im Film sofort erkennt: New York und Paris», sagte Filmfestchef Albert Wiederspiel.

