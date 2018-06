London (dpa) - Harry-Potter-Zauberlehrling Daniel Radcliffe soll dem magischen Charme einer jungen Frau erlegen sein.

Der 22-Jährige sei seit einiger Zeit mit der gleichaltrigen Engländerin Rosie Coker zusammen, berichteten mehrere britische Boulevardmedien. Der «Daily Mirror» zitierte den Vater der Auserwählten: «Sie sind ein wirklich hübsches Paar.»

Einige Zeitungen druckten Bilder von dem Paar, die Daniel und Rosie Hand in Hand durch New York schlendernd zeigen. Die Zeitung «The Sun» will aus dem Umfeld von Daniel Radcliffe sogar erfahren haben: «Wir wollen heiraten.» Radcliffe hatte in einen Interview im Mai bereits erklärt, er habe nun eine Freundin, mit der er seit acht Monaten zusammen sei, aber keine Einzelheiten erzählt.

Rosie Coker hat den Berichten zufolge auf dem Set für den ersten Teil des Films «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes» mitgearbeitet. Die Produktionsfirma habe ihr aber die Auflage erteilt, sie müsse die Beziehung zum Hauptdarsteller nach außen geheim halten. Das «Kleine-Jungen-Image» des Harry-Potter-Darstellers sollte nicht gestört werden.

Rosies Vater sagte dem «Mirror»: «Sie kamen erst richtig zusammen, als der letzte Harry-Potter-Film gedreht war, weil sie dachten, es könnte sonst Probleme geben.» Rosie behandele den Multimillionär wie einen ganz normalen Menschen. «Das ist der Weg, wie es gehen könnte», glaubt der Vater laut «Mirror». Verlobungsgerüchte dementierte er aber.

