Los Angeles (dpa) - Tom Wilkinson («In the Bedroom», «Michael Clayton») könnte in das Familiendrama «Little Boy» über das Schicksal eines achtjährigen Jungen mit Entwicklungsstörungen im Zweiten Weltkrieg einsteigen.

Nach Angaben des US-Branchenblatts «Variety» verhandelt der britische Schauspieler mit der Produktionsfirma Metanoia Films um die Rolle des Vaters des Achtjährigen. Als der Vater in den Krieg zieht und ihn mit seinem Bruder alleine zurücklässt, muss sich der Junge selbstständig den Hänseleien der Klassenkameraden und anderen Dorfbewohner stellen. Die Dreharbeiten zu dem Film mit Schauspielern wie Emily Watson («Breaking the Waves») und Ben Chaplin («Das Bildnis des Dorian Gray») haben bereits in Mexiko unter der Führung des mexikanischen Regisseurs Alejandro Monteverde («Bella») begonnen.

