Berlin (dpa) - Liebesgeschichten dieser Art gibt es selten im Kino: In «Cairo Time» erzählt Regisseurin Ruba Nadda die Geschichte einer unverhofften Liebe zwischen zwei Menschen, die keine 20 mehr sind.

Dass bei diesem Film über eine US-Amerikanerin, die sich in Kairo in einen Freund ihres Mannes verliebt, Gänsehaut fast garantiert ist, liegt vor allem an der grandiosen Hauptdarstellerin Patricia Clarkson. Sie spielt die Modejournalistin Juliette eindringlich und authentisch. Dadurch gelingt es Regisseurin Ruba Nadda, große Gefühle nur durch die Blicke und die Gespräche der Protagonisten zu zeigen - eine Rarität auf der Kinoleinwand.

Cairo Time, Irland/Ägypten/Kanada 2009, 88 Min., FSK k.A., von Ruba Nadda, mit Patricia Clarkson, Alexander Siddig

