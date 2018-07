Los Angeles (dpa) - Ein Versehen oder kalkulierte PR? Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Wochen tauchten am vergangenen Wochenende von einer Amateurkamera aufgezeichnete Videos von den Dreharbeiten zum neuen Batman-Film «Dark Knight Rises» auf.

In einem auf der «Hollywood Reporter»-Webseite veröffentlichten Video sind die Proben und der Dreh einer Kampfszene zwischen Batman (Christian Bale) und dem Bösewicht Bane (Tom Hardy) zu sehen. In einem anderen Clip fährt ein Stunt-Double von Catwoman (Anne Hathaway) auf einem futuristischen Motorrad durch eine Straße. Seit mehreren Wochen schon drehen hunderte von Crewmitgliedern, Schauspielern und Statisten in Pittsburgh (Bundesstaat Pennsylvania) die Fortsetzung des Kassenschlagers «The Dark Knight» unter der Regieführung des britisch-amerikanischen Regisseurs Christopher Nolan. «Dark Knight Rises» soll der vorerst letzte Film der Batman-Saga sein und im Sommer 2012 in die amerikanischen Kinos kommen.

