München (dpa) - Starregisseur Woody Allen kann sich vorstellen, einen Film in München zu drehen. Das sagte er dem Magazin «Focus». München sei eine wunderbare Stadt, er würde dort gern einige Monate für einen Filmdreh verbringen. Der 75-jährige New Yorker hat nach zahlreichen Filmen in seiner Heimat (bereits in London, Barcelona und Paris gedreht und arbeitet derzeit in Rom. Nächste Woche kommt Allens neue Komödie «Midnight in Paris» mit Rachel McAdams in die deutschen Kinos.

