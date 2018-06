Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Aktienindex Dax hat seine «schwarze Serie» vorerst beendet. Nach elf Handelstagen in Folge mit Verlusten schloss das Börsenbarometer mit einem Plus von 3,28 Prozent bei 5797,66 Punkten. Dabei war der DAX schon mit Gewinnen in den Tag gestartet, dann aber zwischenzeitlich auf seinen tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren gerutscht. Positiv endete der Tag auch in Frankreich. Die Pariser Börse schloss mit Gewinnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.